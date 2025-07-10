Найбільш надійні бензинові кросовери: названо моделі, які можуть пройти 500 тис. км без ремонту двигуна

При виборі вживаного кросовера багато українських водіїв шукають не тільки зручний автомобіль, а й надійного "довгожителя", який не потребуватиме частих відвідин автосервісу. Особливо високо цінуються моделі, що можуть пройти більше 500 000 км без необхідності капітального ремонту двигуна.

Сайт SUV News склав рейтинг 10 найнадійніших бензинових кросоверів, які отримали високу оцінку за відгуками автовласників та незалежними рейтингами надійності. У нього увійшли наступні моделі:

1. Toyota RAV4 (3-4 покоління)

Надійність двигуна: 5/5

Двигуни об'ємами 2.0 та 2.5 – атмосферні, прості та надійні, перевірені роками. Завдяки легендарній японській якості, вони можуть пройти понад 500 000 км без необхідності ремонту двигуна.

2. Honda CR-V (2.4 i-VTEC)

Надійність двигуна: 5/5

Атмосферний бензиновий двигун об'ємом 2.4 л – справжній еталон надійності. За умови своєчасної заміни масла цей мотор здатен витримати кілька власників і працювати без капітального ремонту навіть після 500 000 км пробігу.

Читайте також: Вони коштують кожної копійки: топ найбільш надійних вживаних автомобілів

3. Subaru Forester (атмосферник, об'ємом 2.5 л)

Надійність двигуна: 4.8/5

Незважаючи на певні особливості в обслуговуванні, опозитні двигуни відзначаються чудовою довговічністю, особливо в атмосферних версіях без турбонаддуву.

4. Lexus RX 350 (3.5 л V6)

Надійність двигуна: 5/5

Люксовий, але водночас надійні. Двигуни серії 2GR-FE від Lexus можуть без проблем пройти 500 000 км за умови регулярного обслуговування. Їх часто обирають саме для тривалої експлуатації.

5. Mazda CX-5 (2.0 Skyactiv-G)

Skyactiv-мотори – це сучасні, економічні та водночас надзвичайно довговічні. За умови використання якісного палива та регулярної заміни масла кожні 8-10 тис. км, ці двигуни можуть служити протягом багатьох років.

6. Hyundai Santa Fe (2.4 MPI)

Простий атмосферний двигун без турбонаддуву – ідеальний варіант для тих, хто хоче надійного "корейця". Він чудово справляється з екстремальними умовами та великими пробігами.

7. Ford Escape / Kuga (2.5 Duratec)

Надійність двигуна: 4.5/5

Один із небагатьох бензинових двигунів Ford, який справедливо вважається "непогиблим". Основне – не економити на заміні рідин та своєчасно обслуговувати систему охолодження.

8. Chevrolet Captiva (2.4 ECOTEC)

Хоч цей мотор в Україні і недооцінений, він має вражаючу витривалість. Очікувати від нього високої динаміки не варто, але щодо ресурсу – це без сумнівів тверда четвірка з плюсом.

9. Mitsubishi Outlander (2.4 MIVEC)

Надійність двигуна: 4.6/5

Цей японський кросовер справедливо вважається одним із найбільш надійних і довговічних. Його двигун простий у конструкції та добре адаптований до умов використання пального низької якості.

10. Nissan X-Trail (QR25DE)

Надійність двигуна: 4.5/5

Двигун 2.5 л QR25DE – один з найпопулярніших серед прихильників "старої школи" Nissan. Він простий, надійний і легко витримує високі навантаження.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!