Найстаріший у світі збережений мозок випадково знайшли у скам'янілій рибині

Вчені при дослідженні скам'янілостей доісторичної рибини випадково з'ясували, що вона містить найстаріший у світі зразок добре збереженого мозку та навіть черепні нерви.

Цю знахідку відкрили вчені з університетів Бірмінгема та Мічигану, які досліджували скам’янілості риби, що має вік приблизно 319 мільйонів років. Рештки Coccocephalus wildi були знайдені понад століття тому у вугільній шахті в Ланкаширі та зберігалися в архівах Манчестерського музею.

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Палеонтолог доктор Сем Джайлз сказав, що "несподівана знахідка" дала "вражаюче розуміння" еволюції мозку, передає його слова Science Alert.

Вчені з Університету Бірмінгема (UoB) та Університету Мічигану (UoM) вважають, що ця рибина за життя мала до 20 см у довжину. Вона відносилася до хижаків.

Один з науковців, представник Університету Мічигану сказав, що м’які тканини, як-от мозок, зазвичай швидко розкладаються і дуже рідко кам’яніють, однак ця досліджувана ними рибина стала винятком. Вчені вважають, що під час гибелі ця рибина "була швидко похована в осадових відкладеннях з невеликою кількістю кисню". Тож саме завдяки цьому й могла уповільнитися розкладання її мозку на черепних нервів.

Дослідники кажуть, що коли оглядали скам'янілості цієї рибини, то не мали на меті знайти її мозок. Вони натрапили на нього випадково. Несподівана знахідка відкрилася їм, коли вони намагалися отримати тривимірне зображення її черепа.

Тож тепер науковці прагнуть "просвітити" інші скам'янілості риб в деяких музейних колекціях, аби спробувати дослідити, які ще "секрети" містять їхні рештки.

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