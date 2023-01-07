Сім функцій мікрохвильової печі, про які ви не знали: це полегшить вам життя

Мікрохвильова піч – один з тих приладів, які обов'язково повинні бути на кожній кухні. Коли справа доходить до розморожування їжі або розігрівання страв, ми звертаємося до нього.

Однак, мало хто знає, що мікрохвильовка має й інші дуже практичні та корисні функції. Про це пише Sante+.

Було б недостатнім використанням вашої мікрохвильової печі, щоб просто розігріти залишки їжі. Нижче ви будете вражені тим, на що здатний цей пристрій.

Приховані функції мікрохвильової печі

Наведені нижче способи використання є доказом того, що ваша мікрохвильова піч, ймовірно, є найбільш універсальним приладом на вашій кухні, який не використовується повною мірою.

1. Використовуйте мікрохвильову піч, щоб спінити молоко.

Якщо ви хочете отримати приємну піну для капучино, вам не потрібна дорога кавова машина. Потрібно лише перелити молоко (не переборщити, щоб залишилося місце для піни) у скляну ємність з кришкою, потім поставити в мікрохвильову піч на 60 секунд, не закриваючи. Вийнявши, закрийте ємність, а потім енергійно струсіть її приблизно двадцять секунд, і ваш мус буде готовий.

2. Легко почистити часник за допомогою мікрохвильової печі.

Ваша мікрохвильова піч також може допомогти вам не витрачати надто багато часу на очищення зубчиків часнику. Для цього помістіть зубчик часнику в мікрохвильову піч на 15-20 секунд. Ви можете помітити, що після цього шкіра висохне та легше відшаровуватиметься.

3. Приготування бобових за допомогою мікрохвильовки.

Приготування бобових, таких як сочевиця та квасоля, потребує багатогодинного або навіть нічного замочування. Якщо ви не хочете чекати так довго, ваша мікрохвильова піч може прийти вам на допомогу.

Для цього помістіть квасолю в миску і залийте водою так, щоб вона була повністю покрита. Додайте в миску трохи харчової соди, а потім поставте в мікрохвильовку на 10 хвилин.

4. Підсмажити горіхи в мікрохвильовці.

Якщо у вас мало часу, ви можете підсмажити горіхи в мікрохвильовій печі, хоча прийнято це робити в духовці. Для цього розкладіть горіхи на тарілку, поставте її в мікрохвильову піч, а потім нагрійте мікрохвильову піч протягом 2-3 хвилин, поки горіхи не почнуть пахнути.

5. Продезінфікуйте обробну дошку за допомогою мікрохвильової печі.

Обробні дошки є справжнім розсадником бактерій. Однак ви можете продезінфікувати їх за допомогою мікрохвильової печі.

Не забудьте попередньо вимити їхню поверхню половинкою лимона. Потім помістіть дошку в мікрохвильову піч на одну хвилину, встановивши її на максимальну потужність. Ваша обробна дошка повинна бути повністю продезінфікована, коли її дістанете.

6. Продезінфікуйте губку за допомогою мікрохвильової печі.

Ми часто викидаємо наші кухонні губки після кількох використань, але вам більше не доведеться цього робити. Ви можете продезінфікувати губку в мікрохвильовій печі, одночасно позбувшись неприємного запаху. Для цього замочіть її в розчині води і білого оцту або лимонного соку. Потім нагрійте губку в мікрохвильовій печі на високій потужності протягом однієї хвилини.

7. Отримайте більше цитрусового соку за допомогою мікрохвильової печі.

Коли ви вичавлюєте цитрусовий фрукт, щоб отримати з нього сік, можливо, ви не зможете витягти його повністю. Однак цього можна досягти, просто нагрівши цитрусові в мікрохвильовій печі приблизно на 30 секунд. Таким чином ви зможете вичавити його з мікрохвильовки до останньої краплі.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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