ЗСУ продовжують успішно знищувати ворога на його ж території. Цього разу під час спільної операції аеророзвідки 14 ОП та Сил оборони України полягло чимало російських солдатів.

Оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів спільно з розрахунком високоточної артилерійської системи HIMARS здійснили вдалий удар по великому скупченню російських окупантів поблизу переправи через річку Сейм у Курській області.

Як повідомили у 14 Окремому полку БпАК, завдяки професійним діям українських бійців та сучасному озброєнню вдалося завдати ворогу значних втрат у живій силі. Окупанти готувалися до штурмових дій на позиції Збройних Сил України, однак завдяки вмілим діям українських захисників їхні плани було зірвано.

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Удар по росіянах на Курщині. Джерело: t.me/army_14reg Удар по росіянах на Курщині. Джерело: t.me/army_14reg

Удар по росіянах на Курщині. Джерело: t.me/army_14reg Удар по росіянах на Курщині. Джерело: t.me/army_14reg

"Оператори 14-го Окремого Полку БпАК спільно з розрахунком HIMARS провели успішну операцію зі знищення значної кількості особового складу противника на одному з ключових напрямків. Дані підрозділи проводили накопичення з метою підготовки до штурмових дій на позиції підрозділів Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні полку БпАК.

Нагадаємо, у Тюменській області двоє школярів за обіцянку отримати 5 мільйонів рублів пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрьска, облили вертоліт Мі-8 горючої рідиною, що стояв там, і підпалили. Вони підпалювали вертоліт цигарками. Пожежі не сталося. Тоді один із хлопців закурив другу сигарету і після цього встромив її в рідину. У цей момент і стався вибух.

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