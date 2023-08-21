Широкі та 'мокрі' найпопулярніші брови 2023 року

Професійні візажисти поділилися актуальними формами брів для 2023 року. Брови-ниточки вже в минулому, занадто широкі брови також втрачають популярність.

Про це пише radiotrek.

Ознайомтеся з формами, які варто врахувати:

Брови середньої ширини

Брови середньої ширини відмінно підходять для будь-якого типу обличчя, роблячи їх універсальними. Ця форма також підходить тим, хто не хоче використовувати постійний макіяж. Принцип простий: створіть гарну форму брів та легко скоригуйте їх олівцем у відтінок вашого волосся.

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Зачесані брови

Цей варіант пасує дівчатам з щільними брівками. Волосини біля переносиці можна підняти, використовуючи спеціальні засоби для фіксації (гель або мило для брів), а інші волоски укладіть у бажану форму.

Ефект "мокрих" брів

Пам'ятаєте, як раніше в тренді був макіяж з ефектом мокрих очей, а потім цей стиль перейшов і на зачіски? Тепер ця тенденція стосується брів. Візажисти рекомендують використовувати прозорий гель для фіксації, який зволожить ваші брови та допоможе створити потрібний вигляд.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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