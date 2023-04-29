Шоколад та цибуля: які продукти заборонено давати собакам і чому

Ми сприймаємо наших домашніх улюбленців, як повноцінних членів сім‘ї, тому нерідко пригощаємо зі свого столу. Але не вся їжа, яку їдять люди, корисна для собаки. UaPortal розбирався, чим саме не можна годувати собаку.

Шоколад

Згідно із даними фахівців кількість собак із отруєнням шоколадом зростає двічі на рік: на різдвяні та великодні свята. В какао-бобах міститься алкалоїд під назвою теобромін. Його концентрація в шоколаді занадто мала, щоб нашкодити людині, але маленького шматка шоколадки вистачить, щоб викликати у собаки діарею, блювоту та навіть призвести до смерті. Тому кінологи закликають зберігати шоколад подалі від чотирилапих друзів. Лікування отруєння теоброміном дуже вартісне та складне, тому краще запобігати появі проблеми. У спеціалізованих магазинах є широкий вибір смаколиків для собак.

Крім шоколаду не можна давати собаці наступні продукти:

– тістечка;

– булочки;

– сухофрукти ( категорично не можна давати журавлину та родзинки);

– мускатний горіх;

– часник;

– цибуля.

З рослин небезпеку для чотирилапих несуть:

– лілії;

– нарциси;

– гіацинти;

– тюльпани;

– дзвіночки.

У цих квітах містяться алкалоїди та глікозиди , які є токсичними для собак.

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Ознаки отруєння у собаки:

– підвищене слиновиділення;

– нудота;

– блювання;

– діарея;

– прискорене серцебиття;

– прискорене дихання.

Якщо ви помітили такі симптоми, негайно викликайте ветеринара.

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