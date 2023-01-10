Шольц не виключив передачу ЗСУ танків Leopard: що відомо про ці машини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову передавання Україні танків Leopard. За його словами, ФРН на такий крок самостійно не піде, тільки із союзниками.

Під час заходу Соціал-демократичної партії (СДПН) Шольц зауважив, що Німеччина залишатиметься єдиною зі своїми друзями. Про це повідомляє Reuters.

"Німеччина не піде на це сама. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками", – сказав Шольц.

За його словами, протилежне рішення було б безвідповідальним в такі небезпечній ситуації. Шольц переконаний у тому, що потрібно координувати постачання зброї Україні разом із союзниками.

Як наголосив канцлер, вже витрачено "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".

Що відомо про танки Leopard

Першим виготовленим танком після Другої світової війни став Leopard 1. Робота над його створенням розпочалася у 1950-х роках, а у 1965 році його на озброєння взяли 12 країн.

Двигун – турбований дизель 1500 к. с.

Гармата – 120 мм, довжина ствола — 44 калібри.

Вага бойової одиниці – 55 т.

Максимальна швидкість – 68 км/год.

Швидкість заднього ходу – до 31 км/год.

У Leopard вдале поєднання характеристики бойової машини, але базова версія вже була кілька разів видозмінена. А танк має кілька варіацій.

У цих танках закладені всі чотири головні компоненти ефективності танка на полі бою:

вогневі потужності 120-мм гармати,

високий рівень захисту,

маневровість,

досконала система управління вогнем.

І з кожною новою модернізацією машини всі ці чотири параметри лише зростали.

Для Збройних сил України потрібна модифікація Leopard 2. Це дозволить українській армії піти в успішний контрнаступ на сході та півдні.

Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танку Leopard 1. Його почали виготовляти у 1979 році. Ці танки є на озброєнні Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Всього було випущено 3200 танків цієї моделі.

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