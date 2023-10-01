Штрафуватимуть за фари: що змінилося для водіїв з 1 жовтня

Від 1 жовтня водії мають вмикати денні ходові вогні, якщо виїжджають за місто. Фари мають бути увімкнені навіть вдень.

Національна поліція нагадала: з 1 жовтня до 1 травня водії мають вмикати денні ходові вогні поза населеними пунктами у будь-який час доби.

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"А якщо конструкція вашої автівки не передбачає денні ходові вогні, то вмикайте ближнє світло фар. Тож якщо вирішили поїхати за місто або збираєтеся у подорож Україною, то подбайте про власну та безпеку оточуючих", – додали у поліції.

Штраф за не включене ближнє світло становить від 425 до 510 гривень.

Це правило прописане у пункті 9.8 ПДР та стосується всіх механічних транспортних засобів.

За даними поліції, завдяки такому правилу ризик потрапити до ДТП знижується до 15%. Денні ходові вогні – це зовнішні світлові прилади білого кольору. У разі їх відсутності, водії зобов'язані вмикати ближнє світло фар або додатково протитуманні фари.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як повернути блиск пожовклим фарам авто, використавши один простий саморобний засіб.

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