Штрафи до 85 тисяч: яку заборону українцям не можна порушувати влітку

Станом на 10 червня в Україні офіційно завершується весняно-літній період заборони на вилов риби в озерах, ставках та водосховищах. Водночас у придаткових водах річок обмеження залишаються чинними до кінця червня.

За порушення цієї норми передбачено суттєві штрафи. Про це нагадали експерти в Telegram-каналі "Ти ж юрист".

В Україні риболовля дозволена відповідно до загальних норм, встановлених Правилами любительського та спортивного рибальства. Згідно з ними, дозволено використовувати будь-які типи вудок, але з загальною кількістю гачків не більше семи на одну особу, а також ловити рибу спінінгом із блешнею.

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Добовий ліміт улову складає 3 кілограми риби плюс одна особина незалежно від ваги, за умови, що її розміри відповідають мінімально допустимим згідно з нормативами. Ці мінімальні розміри чітко визначені в додатку до відповідних правил.

Коли загрожує штраф: основні порушення

Під час нерестової заборони за порушення правил риболовлі передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Серед можливих санкцій:

штрафні стягнення в розмірі від 17 000 до 51 000 грн;

призначення пробаційного нагляду до трьох років;

обмеження волі на той самий строк.

У разі повторного порушення або використання заборонених засобів – зокрема вибухових речовин, хімікатів, електроструму чи інших варварських методів лову – санкції посилюються:

штраф — від 51 000 до 85 000 грн;

або обмеження волі до 3 років;

або ув’язнення на строк до 3 років.

Крім того, до 30 червня в Україні діє заборона на вилов раків. Незаконний вилов кожного рака карається штрафом у 3 332 грн або може мати наслідки у вигляді кримінальної відповідальності. Після завершення заборони кожен рибалка зможе добувати до 30 раків за одну добу.

Раніше ми розповідали, за що українцям доведеться викласти 34 тисячі штрафу.

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