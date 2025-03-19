Штрафи в поїздах 'Укрзалізниці': за що можуть покарати пасажирів

Подорожуючи поїздами, пасажири повинні виконувати вимоги законодавства та дотримуватися правил поведінки на борту. За їх порушення передбачені штрафи, деякі з яких можуть бути незначними, але є й більші суми.

Тому, щоб уникнути неприємностей, варто заздалегідь ознайомитися з правилами, які діють в Укрзалізниці. Детальну інформацію про те, скільки та за що можуть оштрафувати пасажирів Укрзалізниці у 2025 році, можна знайти в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Скільки доведеться заплатити за безквитковий проїзд в поїздах Укрзалізниці

Одним із найбільш поширених порушень є спроба подорожувати без квитка. У такому випадку штраф складає десятикратну вартість проїзду. Наприклад, якщо ціна квитка – 600 грн, то штраф буде 6 000 грн.

Оплату можна здійснити в касах, терміналах або через мобільні додатки. Тому краще подбати про квиток заздалегідь, щоб уникнути зайвих витрат.

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Штрафи для пасажирів Укрзалізниці у 2025 році

Хоча більшість штрафів не завдають значної шкоди бюджету пасажира, отримати їх, звісно, не хочеться. У 2025 році українці можуть бути оштрафовані:

За перевищення допустимої норми ручної поклажі – 17 грн.

За порушення правил пожежної безпеки – 850 грн для фізичних осіб та 10 200 грн для посадових осіб.

За порушення правил перевезення небезпечних речовин або норм перевезення ручної поклажі –попередження або штраф від 102 до 170 грн.

За виготовлення підроблених квитків або інших проїзних документів із метою продажу – штраф від 510 до 850 грн.

Також, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, зокрема статті 110, за пошкодження обладнання у вагонах або локомотивах передбачено штраф від 170 до 510 грн (від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Викидання сміття з вікон або дверей вагонів, а також перехід через колії в недозволених місцях карається штрафом від 34 до 170 грн (ст. 109 КУпАП).

Куріння у заборонених місцях, зокрема в вагонах і тамбурах приміських поїздів, тягне за собою штраф від 85 до 340 грн (від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів).

Самовільний проїзд у вантажних поїздах, висадка чи посадка під час руху, поїздка на дахах або підніжках вагонів, а також зупинка поїзда без підстав можуть обійтися порушнику штрафом від 119 до 255 грн (від 7 до 15 неоподатковуваних мінімумів). За пошкодження залізничної колії штраф становить від 170 до 510 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про які несподівані безкоштовні можливості не здогадуються пасажири Укрзалізниці.

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