Ситуація на Бахмутському напрямку загострилася, – Маляр
Українські військові продовжують вести запеклі бої на Бахмутському напрямку. На цій ділянці фронту обстановка знову загострилась.
Ворог намагався наступати, однак безуспішно. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
"Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони – мали певний успіх", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись.
"Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", – вказала вона.
Маляр додала, що на південному фланзі в районі Кліщіївки, українські війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої. Неспокійно також у самому Бахмуті.
"Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", – наголосила заступниця глави Міноборони.
Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.
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