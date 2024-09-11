Скільки грошей можна перевозити через кордон, повертаючись в Україну: пояснення НБУ

У Національному банку повідомили, яку максимальну суму грошей можна ввозити в Україну при поверненні додому. Також фахівці надали рекомендації щодо правильного оформлення такої процедури.

Фізичні особи мають право перевозити через митний кордон України готівку та банківські метали без письмового декларування митниці, якщо сума або вартість не перевищує еквівалент 10 тисяч євро. Про це пише 24 Канал.

Якщо сума ваших коштів досягає або перевищує встановлену межу, їх потрібно обов'язково задекларувати.

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Як задекларувати готівку

Письмову декларацію слід подати митній службі, якщо переміщення через кордон включає валюту та банківські метали на суму, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро. Немає жодних обмежень на максимальну суму валютних цінностей, які можна ввозити на митну територію України.

Варто наголосити, що при заповненні митної декларації на кордоні, слід точно і чітко зазначити всі дані про валютні цінності у письмовій формі.

Неповнолітні українці також мають право привозити валюту з-за кордону або через кордон без декларування, якщо сума не перевищує 10 тисяч євро в еквіваленті. Якщо сума більш як 10 тисяч євро (в еквіваленті), потрібно заповнити декларацію. Декларацію від імені особи, яка не досягла 16 років, заповнює її законний представник.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, скільки грошей можна легально вивезти з України.

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