Скільки можна зберігати відкрите шампанське у холодильнику: простий трюк для дорослих

Новорічні свята часто відзначають у колі друзів під келих ігристого вина. Але після гучного застілля дорослі часто не можуть вирішити важливе питання - що робити з залишками шампанського.

Як правильно зберігати пляшку шампанського та що робити з залишками цього напою, читайте в нашому матеріалі.

Скільки можна зберігати шампанське

Термін придатності шампанського, зазвичай, написано на пляшці. Стандартно це 12 місяців, але нерідко шампанське зберігають довше.

Рекомендується зберігати пляшку в темному приміщенні, краще якщо це буде винний холодильник, або приміщення з температурою 14-18 градусів. Добре, якщо ви зможете покласти пляшку на бік та поряд не буде джерел тепла.

Чи можна зберігати шампанське в морозилці

Дехто з дорослих нерідко намагається охолодити шампанське в морозильній камері. Робити це слід дуже обережно, бо вино при замерзанні розширюється. Якщо не дотримуватися часового терміну, то пляшка може вибухнути або тріснути.

Зазначимо, що шампанське замерзає при температурі -5..9 ° С.

Як зберігати відкрите шампанське

Рекомендуємо закрити його спеціальною пробкою, яку можна купити в спеціальному магазині. Якщо такої пробки немає - підійде саморобний трюк з серветки або плівки.

Памятайте, що герметичні пробки запобігають окисленню.

Після повторного закриття шампанського підтримуйте постійну температуру від 7 до 18 градусів. Це зберігає шипучі та пухирцеві характеристики шампанського.

Уникайте зберігання шампанського за кімнатної температури.

Відкрите шампанське не варто зберігати понад добу навіть в холодильнику.

Після закінчення 24 годин ігристе у відкритій пляшці напевно практично видихнеться і втратить свій початковий смак і аромат.

Раніше Uaportal писав, як правильно відкоркувати шампанське, щоб не було травм та багато піни. Читайте наші рекомендації.

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