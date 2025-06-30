Скільки готівки дозволено вивозити за кордон: правила для українців

У 2025 році для українців діють конкретні норми щодо перевезення готівки через кордон. Яку суму дозволено мати при собі під час виїзду з країни – розповідаємо далі.

Так, громадяни України можуть вивозити за кордон готівкові кошти та банківські метали. Як зазначає митна служба, сума без обов’язкового декларування не повинна перевищувати 10 000 євро, передає "24 Канал".

Станом на 30 червня за офіційним курсом НБУ ця сума становить 487 823 гривень. Якщо ж кордон перетинає родина, то дозволена сума зростає відповідно до кількості людей.

Приміром, сім’я з трьох осіб, де двоє дорослих і дитина, може мати при собі до 30 000 євро без необхідності декларування. Це приблизно 1 463 469 гривень.

Читайте також: Валютні обмеження на кордоні: хто і за яких умов може втратити гроші у 2025

Як діяти, якщо потрібно вивезти суму, що перевищує 10 000 євро

Якщо сума перевищує 10 000 євро, потрібно обов’язково подати митну декларацію. У письмовому вигляді слід задекларувати:

національну або іноземну валюту, а також банківські метали на загальну суму від 10 000 євро і більше;

цінні папери та платіжні документи (такі як акції, облігації, чеки, векселі, акредитиви, банківські доручення, депозитні сертифікати), якщо їхня загальна фактурна вартість перевищує 10 000 євро.

При цьому чинне законодавство не передбачає жодних лімітів на максимальну суму або вартість валютних цінностей, дозволених до вивезення з України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям змінять умови виїзду за кордон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!