Скільки коштують дрова в Україні та де вони найдорожчі

Нині в Україні триває опалювальний сезон, однак далеко не всі громадяни користуються централізованим опаленням. Чимало людей обирають обігрівати свої оселі дровами, які, варто зазначити, коштують недешево.

UAportal дізнався актуальні ціни на дрова в Україні та визначив, у яких регіонах їх можна придбати вигідніше. Зверніть увагу, що не всі оголошення містять чіткі одиниці виміру, але найчастіше дрова реалізуються у кубічних метрах (м³).

В Україні існує чимало платформ, де можна придбати дрова, а їх ціна залежить від породи дерева, стану обробки та якості. Наприклад, дрова, які не порізані на колоди або містять домішки тирси, коштують дешевше. Крім того, волога деревина має нижчу ціну, але через більшу вагу її транспортування може бути дорожчим.

Скільки в Україні коштують дрова Скільки в Україні коштують дрова

Середня вартість 1 кубометра дров на ринку коливається від 900 до 4 000 грн. Найбільш популярними залишаються дрова з дуба чи плодових дерев, хоча доступні й інші породи. Деякі продавці вказують у своїх оголошеннях, що їх продукція має відповідні документи, адже продаж деревини регулюється законом, який обмежує кількість дров у приватних господарствах.

Скільки в Україні коштують дрова Скільки в Україні коштують дрова

Скільки в Україні коштують дрова Скільки в Україні коштують дрова

Зазначимо, що ціни на дрова у західних і північних областях України зазвичай нижчі, хоча трапляються й винятки. У центральних регіонах, де опалення вугіллям менш популярне, вартість може бути вищою, але багато що залежить від конкретного постачальника.

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