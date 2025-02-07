Слідкуйте за самопочуттям, очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 8 лютого

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що спричиняє головний біль, втому та підвищений рівень стресу у деяких людей. У найближчі три дні очікується різний рівень геомагнітної активності: 7 лютого прогнозується середня магнітна буря з К-індексом 4, 8 лютого – слабка з К-індексом 3, а 9 лютого – ще менш виражена активність із К-індексом 2.

Оскільки прогнози оновлюються кожні три години, варто слідкувати за актуальною інформацією. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

Магнітні бурі виникають внаслідок спалахів на Сонці, під час яких викидається потік заряджених частинок, що досягають магнітосфери Землі. Їхня інтенсивність вимірюється К-індексами: незначні коливання до рівня 4 зазвичай залишаються непомітними, тоді як бурі із показником 5 і вище можуть впливати на самопочуття, а при рівні 7–8 навіть викликати збої у зв’язку та супутникових системах.

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Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватися здорового способу життя: правильно харчуватися, уникати гострої, жирної їжі, алкоголю та надмірного вживання кави, пити більше води та трав’яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі, помірні фізичні навантаження та збереження спокою також допоможуть полегшити стан. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати при собі необхідні ліки. Контрастний душ вранці може збадьорити, а тепла ванна ввечері – сприяти розслабленню.

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