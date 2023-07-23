Чи зможуть окупанти досягти своєї цілі на Сході: відповідь ЗСУ

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що пріоритетною ціллю окупантів на Сході є витіснення українських бійців на річку Оскол на Куп'янському напрямку. Тоді як головна їхня мета – повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Про це речник Східного угрупування військ ЗСУ повідомив під час телевізійного марафону. Сергій Череватий переконаний, що ворог не зможе досягти цієї мети.

"У них вже декілька місяців це пріоритетна ціль (витіснення ЗСУ на річку Оскол, – ред.), проте вона для них абсолютно недосяжна завдяки грамотній роботі штабів, командирів всіх рівнів і відданості справі, мужності і професіоналізму наших військовослужбовців", – сказав він.

За його словами, головна ціль ворога залишилася незмінною. На цьому етапі вони хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області. Це їм потрібно для того, аби мати хоча б якісь проміжні результати та щоб показати, що "так звані "нові землі", які вони внесли у свою Конституцію, нібито змогли звільнити".

Також Череватий розповів, що в Луганській області ворог сконцентрував велику кількість особового складу, озброєння та техніки.

"Не можу сказати, що це особовий склад високонавчений і що техніка найновіша, проте її доволі багато, і вона може вражати", – додав Сергій Череватий.

Нагадаємо, 22 липня речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що окупанти взяли певну паузу для збору інформації. Зокрема, спостерігається підвищена активність розвідувальних безпілотників. Вони збирають інформацію, яка стосується портової інфраструктури.

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