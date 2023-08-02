Знімає макіяж та бореться з чорними цятками: незвичні способи використання піни для гоління

Не так багато людей знають, але піну можна використовувати не лише під час депіляції. Деякі жінки вирішили замінити нею засоби для вмивання за рекомендацією фахівців.

За відгуками з тематичних б'юті-спільнот, а також ukr.media, піна для гоління дійсно допомагає ефективно очистити шкіру обличчя. Завдяки повітряній текстурі вона краще проникає в пори, що зменшує видимість чорних цяток порівняно з мильними засобами.

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Тим не менш, варто зазначити, що не рекомендується використовувати піну як повноцінну заміну для засобів для вмивання, оскільки реакція шкіри може бути різною. Проте для зняття макіяжу піна підійде і навіть дозволить досягти кращого результату порівняно з гідрофільною олією, як стверджують візажисти, які давно використовують цей лайфхак.

Якщо ви збираєтесь спробувати піну як засіб для демакіяжу, краще вибирати варіанти, призначені для чутливої шкіри, щоб уникнути подразнення. Не забувайте також очистити шкіру звичним способом і закріпити ефект зволожувальним тонером.

Нагадаємо, ми вже писали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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