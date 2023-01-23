Зніміть це негайно: основні помилки зимового гардероба, які створюють безглуздий вигляд

Як не можна вдягатися взимку, розповіла стиліст Анна Леканова

Стилістка Анна Леканова розповіла про основні помилки, які можна допустити при створенні зимового образу. Деякі речі роблять аутфіт безглуздим.

На своїй сторінці в Instagram вона наголосила на нюансах, які можуть зіпсувати весь образ.Через це ви можете виглядати негармонійно.

Тонкий светр поверх джинсів

Тонкий светр, який натягнутий поверх джинсів, візуально подовжує тулуб та вкорочує ноги. Так створюється абсолютно неохайний образ, оскільки через тонку тканину светра просвічуватиметься текстура і колір джинсів.

Стиліст Анна Леканова назвала основні помилки при створення зимового гардероба - антитренди 2023

Занадто вузький верхній одяг

Вузький верхній одяг має несучасний вигляд, оскільки тоді під низ важко одягнути щось об'ємне (оверсайзне) і створити актуальний багатошаровий образ.

Стиліст Анна Леканова назвала основні помилки при створення зимового гардероба - антитренди 2023

Тонкі приталені кардигани

Наразі тонкі приталені кардигани вийшли з моди та стали неактуальними, особливо якщо кардиган асиметричний.

Стиліст Анна Леканова назвала основні помилки при створення зимового гардероба - антитренди 2023

Забагато хутра

Рясні хутряні оздоблення – неактуальні. Тому надмірне використання хутра створює несучасний образ.

Стиліст Анна Леканова назвала основні помилки при створення зимового гардероба - антитренди 2023

Закороткий шарф

Закороткий шарф створює незавершений образ, який виглядає куцо та неактуально. Трендовими цього сезону залишаються довгі шарфи.

Стиліст Анна Леканова назвала основні помилки при створення зимового гардероба - антитренди 2023

Неправильне співвідношення між пальто і спідницею

Для гармонічного і збалансованого образу спідниця має виступати з-під пальто на 5-10 см (ширина долоні). Краще обрати пальто нижче коліна, з яким гармоніюватиме спідниця.

Стиліст Анна Леканова назвала основні помилки при створення зимового гардероба - антитренди 2023

Нагадаємо, що у 2023 році деякі речі стануть абсолютно неактуальними та вийдуть з моди. Тому декому доведеться викинути улюблений топ чи окуляри.

Стильний образ завжди можна створити з базових речей, які завжди будуть актуальними. Такий одяг можна легко поєднувати між собою. Тому експерти показали дев'ять предметів одягу, які мають бути у гардеробі кожної модниці.

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