З наступного тижня через зниження температури можуть початись відключення світла

Вже з наступного тижня через відчутне зниження температури можуть повернутись погодинні графіки відключення електроенергії. Якщо Укренерго не вдастся втримати баланс енергосистеми, світло будуть відключати.

Про це заявив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко, пише "Інтерфакс-Україна".

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"З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи – такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", – повідомив Величко.

Після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Нагадаємо, взимку на Запоріжжі може взагалі не бути електроенергії.

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