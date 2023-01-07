Собака увірвався в кадр під час зйомки відео за участі Ганни Маляр (смішне відео)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр записувала відео для телемарафону щодо спрощення системи призову. У цей момент до неї підбіг собака та почав вимагати уваги.

Цей момент потрапив на відео. Його вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Обережно, багато милоти в кадрі. Це вам для гарного настрою. Як ми сьогодні робили зйомку на серйозну тему для марафону", – прокоментувала Маляр цей інцидент.

На відео можна побачити, як Ганна Маляр стоїть перед камерою та пояснює про систему призову в Україні. Потім вона починає посміхатися та дивиться вниз. Тут у кадрі з'явився чималий собака. "Ой, хто до нас прийшов на ефір", – сказала вона та розсміялася.

Маляр погладила песика та намагалася повернутися до запису відео. "Ці зміни для нас були...", – продовжила Ганна на камеру, проте пес виявився наполегливим та продовжив вимагати, аби його гладили. Він став на задні лапи, поклав передні Маляр на руку, а потім майже дотягнувся до її плечей та почав тертися мордочкою об куртку заступниці міністра.

Маляр ледь стримуючи сміх знову почала гладити собаку. Він заспокоївся і пані Ганна знову почала розповідати про призов. Вже за мить пес повернувся та поклав передні лапи на руку Маляр, не відпускаючи її. Тож жінці довелося далі розповідати на камеру про призов, проте, вже обіймаючи собаку. "Ну хоче в кадр", – прокоментувала поведінку собаки Маляр.

Нагадаємо, у жовтні минулого року песик сходив до туалету прямо під час прямого етеру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!