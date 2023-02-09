'Події прискорюватимуться': астрологиня дала прогноз, що чекає на Україну 24 лютого

Президент Росії Володимир Путін, котрий розв'язав війну проти України, не відмовився від своїх планів. Окупанти можуть влаштувати новий наступ 24 лютого, який змусить багатьох українців залишити свої будинки.

Про це заявила астрологиня Яна Тимощук, яка зробила розклад на картах таро. За її словами, відчувається енергія наступу.

"Протягом трьох місяців вони мобілізуватимуть ще людей. Події прискорюватимуться, на жаль, ми матимемо багато втрат. Іде енергія Вогню – це сильне завоювання. Люди переміщуються та їдуть, міста спустошуються", – сказала вона.

Тимощук наголосила, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.