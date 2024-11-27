SoftBank інвестує $1,5 млрд в OpenAI, співробітники можуть отримати готівку за акції

SoftBank вклав $1,5 млрд в OpenAI, надавши поточним і колишнім співробітникам можливість отримати готівку за свої акції через тендерну пропозицію. Акції оцінюються в $210 за штуку, а пропозиція діятиме до 24 грудня. Це рішення ухвалено на фоні зростаючої оцінки OpenAI, яка досягла $157 млрд.

Ініціатором угоди став засновник SoftBank Масайосі Сон, який прагне зміцнити позиції в сфері штучного інтелекту. Через Vision Fund 2 SoftBank розширює портфель інвестицій в ШІ, включаючи такі компанії, як Glean і Perplexity.

OpenAI, попри зростаючу конкуренцію, продовжує залучати великі інвестиції. З моменту запуску ChatGPT компанія залучила $13 млрд, включаючи фінансування від Microsoft. Проте, зважаючи на високі витрати, OpenAI прогнозує збитки у розмірі $5 млрд при доходах $3,7 млрд цього року.

Ця інвестиція відображає прагнення SoftBank зміцнити свої позиції на швидкозростаючому ринку ШІ, який, за прогнозами, перевищить $1 трлн доходу протягом наступного десятиліття.

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