Сонячний шторм знищив частину магнітного поля нашої планети: утворилася 'магістраль' між Сонцем і Землею (відео)

Науковці виявили, що під час потужного сонячного шторму, що стався у квітні 2023 року, між Сонцем та Землею утворився тимчасовий магнітний міст. Це явище дозволило зарядженим частинкам рухатися в обох напрямках, створивши умови для полярних сяйв на обох небесних тілах.

Результати дослідження опубліковані в журналі Geophysical Research Letters.

Зазвичай, Земля рухається крізь сонячний вітер зі швидкістю, яка перевищує швидкість магнітних хвиль. Це створює своєрідний захисний бар’єр – магнітосферу. Однак, під час потужних сонячних спалахів, цей бар’єр може бути порушений. Саме так сталося у квітні минулого року.

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Внаслідок сонячного шторму магнітосфера Землі деформувалася, утворивши так звані "крила Альвена". Ці крила з’єднали магнітні поля Землі та Сонця, створивши прямий шлях для руху заряджених частинок. Це означає, що частинки з Сонця могли вільно потрапляти в атмосферу Землі, викликаючи полярні сяйва, а частинки з Землі – рухатися в напрямку Сонця.

"Це було справжнє космічне шоу", – зазначають вчені. Хоча полярне сяйво на Сонці було занадто слабким, щоб його побачити неозброєним оком, космічні апарати зафіксували цей унікальний феномен.

Що таке сонячні бурі

Цей процес спричинений викидами корональної маси Сонця. Явище відбувається, коли на Сонці виникають спалахи, в результаті яких у космос викидаються величезні хмари плазми та магнітного поля. Коли ці хмари досягають Землі, вони взаємодіють з її магнітосферою, викликаючи різноманітні явища.

На Сонці виникають плями з високою магнітною активністю. Саме в цих областях найчастіше відбуваються сонячні спалахи та викиди корональної маси. Активність Сонця змінюється циклічно з періодом близько 11 років. Під час максимуму сонячної активності кількість сонячних плям і, відповідно, сонячних бур, значно зростає.

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