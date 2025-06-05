Сонце палить, грім гримить: для яких регіонів погода влаштує випробування найближчими днями

Вже з початку червня на українців чекає справжня спека – температура повітря підніматиметься майже до +40 градусів. Навіть очікувані опади не зможуть суттєво полегшити погодну ситуацію.

За інформацією сервісу Ventusky, у період 8–9 червня в багатьох областях температура перевищить +35 градусів. Водночас варто пам’ятати, що дані прогнозів можуть змінюватись, оскільки система регулярно оновлює інформацію.

У неділю, 8 червня, у західних і північних регіонах України вдень очікується до +32°C, у центрі та на сході – до +33°C. Найвища температура прогнозується на півдні – після обіду стовпчик термометра може піднятися до +38°C. У нічний час по всій країні температура знизиться до +25°C, тоді як на півдні залишатиметься до +28°C.

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Синоптики зазначають, що 8 червня опадів не передбачається, а вітер місцями посилиться до 12 м/с.

У понеділок, 9 червня, спека поступово відступить у більшості областей. На заході та півночі температура вдень знизиться до +20°C, у гірській місцевості – до +17°C. Водночас у східних, центральних і південних областях спека триматиметься – до +38°C. Причиною зниження температури в окремих регіонах стануть опади та потужні грози.

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