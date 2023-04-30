Складайте список та купуйте зі знижкою: як заощадити на продуктах

На жаль, не завжди наші зарплати встигають за ростом цін. Левова частина бюджету йде на продукти. UaPortal підкаже, як зекономити на продуктах не знижуючи якість харчування.

Перед походом до магазину складайте список

Таким чином ви нічого не забудете та не купите зайвого. До списку вносьте необхідну кількість потрібних продуктів.

Купуйте зі знижкою

Багато людей нехтують товарами на знижці, боячись, що вони гіршої якості. Але знижка – не завжди говорить про погану якість товару, тому не варто обходити їх стороною.

Зберігайте чеки

Завдяки чекам ви зможете подивитись, скільки саме ви витратили на продукти за місяць. Таким же чином ви можете рахувати витрати на ліки, одяг та інші товари. Зараз існує безліч мобільних додатків, які допоможуть вам з веденням сімейного бюджету.

Купуйте оптом

Деякі категорії продуктів, наприклад овочі, фрукти, консерви, крупи можна купувати оптом – так буде набагато дешевше. Пропишіть план закупки із обсягами потрібних продуктів.

Читайте також: Як організувати робочий простір вдома.

Готуйте самі

Доставка та ресторани – занадто витратні, тому дешевше буде готувати вдома. Так ви витратитесь один раз і приготуєте багато.

Купіть кухонне приладдя

Хороша техніка для приготування їжі зекономить ваш час та кошти, адже з нею ви зможете готувати одразу на кілька днів.

Купуйте сезонні місцеві продукти

Купуйте овочі та фрукти по сезону: так у вас не буде ризику отруїтись пестицидами і не доведеться переплачувати.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як використати на городі прокисле молоко.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!