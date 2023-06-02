Врятує від спеки: одяг з якої тканини краще носити влітку

В спеку краще носити натуральні тканини, які дають дихати шкірі вашого тіла, тим самим охолоджуючи його. UaPortal зібрав перелік рекомендованих тканин для носіння влітку.

Бавовна

Чудово вбирає вологу, тому тіло не перегрівається. Обирайте щільну бавовну – за нею просто доглядати.

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Льон

Ця тканина чудово абсорбує вологу та дихає. Вона не електризується та прекрасно підходить для літньої пори.

Шовк

Легкий, прохолодний, спадаючий шовк чудово сідає по фігурі та тримає форму. Прекрасно охолоджує шкіру та дихає.

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