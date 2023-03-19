"Спасібо за пабєду": для путіна, який нібито приїхав у Маріуполь, влаштували "шоу" з місцевих жителів (відео)

Російські пропагандисти посилаючись на пресслужбу Кремля повідомили, що президент росії володимир путін нібито особисто приїхав до окупованого Маріуполя.

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Зазначається, що до Маріуполя він нібито прилетів на вертольоті, потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, об'їхав кілька районів міста, а у мікрорайоні "Невський" поговорив з місцевими жителям.

"Глава держави також оглянув берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця міста", – йдеться у повідомленні.

Пишуть, що під час поїздки путіна супроводжував віце-прем'єр рф Марат Хуснуллін. Він також доповідав президенту про будівельні роботи в захопленому місті та його околицях.

Пропагандисти зняли черговий ролик, де путіна зустрічають нібито місцеві жителі, радо вітають, дякують за "пабєду" та називають "освободітєлєм". На відео видно, як путін перебуває у дворі комплексу "Невський" разом з невеликою групою людей.

Відео зняте в темний час доби на порожній вулиці, окрім тих, хто був запрошений на зустріч. У записі видно, як учасники групи висловлюють свою вдячність путіну перед камерою. Потім він заходить до однієї з квартир і на камеру оглядає кімнати.

Місцеве видання одразу ж ідентифікувало акторів, яких представили як мешканців Маріуполя.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року Кримінальний суд у Гаазі взявся за розслідування проти воєнних злочинів рф, а у мережі вже створили купу мемів з цього приводу.

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