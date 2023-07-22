Спецпризначенці знищили 40 окупантів, танк та три міномети (ефектне відео)

Українські військові продовжують методично знищувати живу силу загарбників та військову техніку росіян на різних ділянках фронту. Зокрема, спецпризначенці СБУ з підрозділу "Білий вовк" ліквідували близько 40 окупантів.

Захисникам України також вдалося знищити танк та три міномети. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що бійці підрозділу знищили 26 цілей противника, серед яких:

танк;

МТЛБ;

два броньовики;

комплекс спостереження "Муром-П";

РЛС "Подлет" разом з машиною управління;

станцію РЕБ;

три 120-мм міномети;

сім бліндажів;

два склади боєприпасів та інші обʼєкти.

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Окрім цього спецпризначенці нагородили посмертно близько 40 окупантів званням "хороший росіянин". На відео можна побачити ефектну роботу бійців.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно. За його словами, основне питання в ціні перемоги. Також він розповів, чому початок контрнаступу було перенесено.

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