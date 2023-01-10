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Війна в Україні

"Надобраніч, Москва": Притула і Стерненко пообіцяли нову "бавовну" и показали закуплені далекобійні дрони (відео)

Тетяна Іванова

Сергій Притула та Сергій Стерненко

Відомий шоумен та волонтер Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко показали подарунки для ЗСУ. Коротку ремарку про благодійний проект вони зробили в соцмережі.

На відео, яке з'явилось в акаунтах благодійників, Притула розповів, що гроші на необхідну зброю вони почали збирати після обстрілу, який окупанти здійснили 10 жовтня. Він нагадав, що тоді було зібрано 352 млн грн.

У своєму зверненні Притула та Стерненко показали десятки дронів, яки знаходились за їх спинами.

За їх словами, вони можуть літати на відстань до 30 км і нищити російську техніку і засоби проти повітряної оборони росіян.

Вони також розповіли про постачання нових беспілотників, які можуть літати на відстань до 800 км.

Наприкінці відео Притула нагадав окупантам, що у цю гру "можна грати удвох".

“Надобраніч, Москва. Українці, дякуємо за донати, працюємо далі", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Притула оголосив мегазбір на закупки 50 БТР на 200 млн грн. Згодом, українці задонатили 268 млн грн, і збір було призупинено.

Після цього експрезидент України Петро Порошенко в своєму Facebook-акаунті оприлюднив кошториси на закупки таких самих БТР, а також розповів про отримання ліцензії на їх ввезення в країну.

Пізніше у мережі з'являлися перші повідомлення про завищені суми у благодійному фонді Сергії Притули. Цю інформацію оприлюднив волонтер Назар Смик.

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Війна в Україні