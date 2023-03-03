Здатний друкувати тканини прямо в тілі: вчені показали інноваційного робота (відео)

Науковці створили робота, який здатний друкувати живі клітини прямо в організмі людини. Дослідники Університету Нового Південного Уельсу представили прототип пристрою.

Передбачається, що робота можна потенційно використовувати як універсальний хірургічний ендоскопічний інструмент. Про це повідомляє UNSW.

Зазначається, що вчені розробили мініатюрну та гнучку м'яку роботизовану руку. Кінцівка може проникати всередину людини та використовувати біочорнила з живих клітин.

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З цього матеріалу робот друкуватиме потрібні клітини. Пристрій здатний працювати як за введеним алгоритмом дій, так і керуватися вручну, в режимі реального часу.

Дослідники вже протестували роботизовану руку всередині штучної товстої кишки. Там пристрій вдалося провести крізь обмежений простір, перш ніж успішно надрукувати 3D-друк на поверхні органів.

Науковці мають надії, що вже впродовж п'яти-семи років технологія може бути використана медичними працівниками. Звісно, для цього потрібно розвивати технологію, але робот має допомогти лікарям отримати доступ до важкодоступних областей усередині тіла через невеликі розрізи шкіри чи природні отвори.

Нагадаємо, раніше інженери та біологи з Нідерландів створили роботизованого зебрового діамантника, який навчив живих пташок співати.

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