Попит на нерухомість падає: чому українці уникають покупки житла і що чекає ринок

Ринок оренди нерухомості в Україні продовжує бути активним і стабільним. Водночас кількість бажаючих придбати квартири зараз дуже невелика.

Здебільшого це люди, які можуть скористатися державною програмою та оформити доступну іпотеку. Про це пише 24 Канал.

"Ціни зросли в більшості регіонів України, особливо в центральних і західних. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що покупці не готові купувати нерухомість, віддаючи перевагу оренді", – зазначають фахівці з нерухомості.

Ціни на житло та попит на квартири наразі вищі в центральних і західних регіонах. Однак загалом вартість продажу квартир знизилася по всій країні через зменшення попиту.

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Попит на житло на вторинного ринку вищий, оскільки ці будинки вже готові до проживання, і квартири зазвичай не потребують значного ремонту. Це дозволяє відразу заселитися. На відміну від цього, новобудови потребують додаткових витрат на ремонт, і власники не зможуть відразу заїхати в нову квартиру.

В осінній період очікується підвищення попиту на нерухомість, що, відповідно, вплине на зростання цін. Ситуація на ринку буде визначатися подіями на фронті та фінансовими можливостями громадян. Ці аспекти тісно пов'язані з загальним економічним станом в Україні, стабільністю ринку праці, рівнем міжнародної допомоги та державної підтримки в цьому секторі.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що оренда житла в Україні б’є рекорди.

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