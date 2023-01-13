США зафіксували збільшення кількості НЛО над Пентагоном в 2022: опубліковані звіти

У США зафіксували збільшення кількості НЛО над Пентагоном у 2022. Американський уряд отримав більш як 350 нових повідомлень про невідомі об'єкти в небі.

Про це йдеться в оприлюдненому річному звіті про НЛО 2022 року. Це може свідчити про те, що уряд США серйозно ставиться до цього питання.

12 січня Управління директора національної розвідки Пентагону (ODNI) після багатомісячної затримки опублікувало незасекречений "Річний звіт про непізнані повітряні явища за 2022 рік".

Як пише CNN, уряд США отримав понад 350 нових повідомлень про "непізнаний повітряний об'єкт", більш відомий як НЛО, з березня 2021 року. Приблизно половина них досі не має пояснення, згідно зі звітом Офісу директора Національної розвідки.

Офіс Пентагону, відповідальний за відстеження та вивчення спостережень, попередньо ідентифікував 163 звіти як "повітряні кулі або повітряні кулі-сутності". Кілька інших повідомлень пов’язували з безпілотниками, птахами, погодними явищами або сміттям у повітрі, наприклад пластиковими пакетами.

Як попередили у звіті, "початкові характеристики не означають позитивно вирішені або неідентифіковані". Решта 171 зареєстрованого випадку спостереження UAP або НЛО залишаються незрозумілими для уряду США.

"Деякі з цих безхарактерних UAP, схоже, продемонстрували незвичайні льотні характеристики або продуктивність і вимагають подальшого аналізу", – йдеться у звіті.

Словом, розвідувальна спільнота та Пентагон досі не мають пояснення принаймні деяких із серії таємничих літаючих об’єктів, які протягом останніх кількох десятиліть були помічені в обмеженому військовому повітряному просторі.

Водночас більшість нових повідомлень надійшли від пілотів і операторів ВМС і ВПС США, "які були свідками UAP під час виконання своїх оперативних обов’язків і повідомили про події".

Хоча звіт попереджав, що UAP "становить безпеку польоту та небезпеку зіткнень для повітряних засобів", що може вимагати від пілотів "коригувати схему польоту", у звіті зазначено, що на сьогодні не було повідомлень про зіткнення між літаками США та UAP.

Міністерство оборони під тиском Конгресу щодо розслідування так званих спостережень НЛО або UAP активно заохочувало пілотів та інший персонал повідомляти про непояснені спостереження.

У цьому звіті було вивчено 144 повідомлення про UAP, лише одне з яких науковці змогли пояснити до кінця дослідження. Вони не знайшли жодних доказів того, що побачене є або позаземним життям, або великим технологічним прогресом іноземного противника, такого як Росія чи Китай, але визнають, що це можливе пояснення.

Збільшення кількості зареєстрованих випадків НЛО свідчить про те, що люди краще розуміють можливі загрози.

Пентагон не виключає можливості того, що спостереження можуть представляти платформу для збору іноземною розвідкою даних. Проте слідчі, схоже, не зібрали жодних доказів на підтримку цього висновку.

Дані для звіту були отримані від різних розвідувальних агенцій і військових розвідувальних служб, Федерального управління авіації, Національного управління океанографії та атмосфери (NOAA), Міністерства енергетики (DoE) і NASA.

Нагадаємо, що вчені з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук (НАН) України заявили, що не раз помічали над Києвом і областю непізнані літаючі об'єкти (НЛО). Дослідники також вказують, що НЛО, які вони бачать, настільки швидкі, що їх важко сфотографувати.

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