Стадо слонів в Африці обікрало вантажівку з апельсинами (кумедне відео)

У Південно-Африканській Республіці вантажівка, що перевозила апельсини заглохла посеред дороги. Коли водій почав її ремонтувати, автомобіль з причепом атакувало стадо слонів.

Інцидент, який стався в Лімпопо, провінції на північному сході Південної Африки, потрапив на відео.

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Можна побачити, як посеред дороги стоїть вантажівка з відкритим причепом, біля неї кілька чоловіків намагаються з'ясувати причину поломки, а стадо слонів підійшло до причепа та витягає апельсини. Автор відео Остін Джонсон повідомив, що поки водій та його помічник намагалися полагодити шини вантажівки, слони хоботами крали апельсини.

Джонсон розповів Storyful, що слони в цьому районі вільно бродили та переміщалися туди, де можна було знайти їжу та воду.

"Спочатку я трохи хвилювався, перебуваючи так близько до них, але коли я підійшов ближче, щоб поглянути на проблему з вантажівкою, я зрозумів, що їх цікавить лише одне — солодкі, соковиті апельсини", — сказав він.

Нагадаємо, у річці Луангва в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом. За словами Еммануеля Сауті, він повертався до табору з дому у вихідні дні, коли побачив, що у воді щось відбувається. Коли він наблизився, то зрозумів, що це слон і крокодил влаштували бійку.

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