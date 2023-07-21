Стало відомо, хто написав донос на Гіркіна-Стрєлкова

Причина затримання військового злочинця та екскерівника громадського руху "Новоросія" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який був агентом ФСБ РФ, наразі невідома. Про це заявив його адвокат Олександр Молохов.

Однак стало відомо, що його затримали за доносом колишнього вагнерівця. російські ЗМІ назвали його ім'я – це колишній ярославський депутат та найманець ПВК "Вагнер" Дмитро Петровський.

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Сам російський ексбойовик не спростував цього, а підтвердив: "Так, я написав заяву на Стрєлкова до прокуратури чотири дні тому. І так, я справді співробітник ПВК "Вагнер", двічі їздив у відрядження хірургом. Стрєлкова я вважаю "військовою Бліновською": збирає великі донати нібито на допомогу нашим хлопцям, а за витрачені кошти не звітує".

За його словами, останньою краплею "стали слова Стрєлкова про нашого президента володимира путіна".

"Вважаю, що образа першої особи держави — це злочин. Не можу поки що точно сказати, після моєї заяви затримали чи ні, перед простим хірургом Генеральна прокуратура не звітує. Але сподіваюся, що саме я дав хід справі", – зазначив Петровський.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що на росії затримали колишнього керівника громадського руху "Новоросія" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який був агентом ФСБ РФ, а останнім часом часто критикував російську владу за провал на війні в Україні.

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