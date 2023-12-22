Стало відомо, хто організував вбивство Євгена Пригожина – WSJ

Вбивство ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина доручив організувати секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Видання WSJ провело власне розслідування та з'ясувало, що за вибухом літака Embraer Legacy 600 голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина міг стояти колишній голова ФСБ та секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

Зазначається, що ліквідація Пригожина готувалася два місяці та була схвалена Патрушевим. Про це повідомили газеті представники західних спецслужб та колишній офіцер російської розвідки.

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Патрушев нібито попереджав Путіна про зростаючий вплив Пригожина ще влітку 2022, але через успіхи "Вагнера" на фронті диктатор не сприйняв його слова всерйоз, стверджує видання. Проте вже восени 2022 року, коли Пригожин у грубій формі поскаржився Путіну на брак боєприпасів, Патрушев переконав президента дистанціюватися від ватажка ПВК.

Під час заколоту, як стверджують журналісти, саме Патрушев у пошуках посередника для вирішення конфлікту зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку та президентові Казахстану Касим-Жомарту Токаєву. Якщо російська армія не зможе зупинити найманців, передбачалося, що Казахстан направить свої військові сили для придушення заколоту, проте Токаєв відмовився від цього сценарію.

На початку серпня, після зупинки "маршу справедливості" та зникнення Пригожина з публічного поля, Патрушев доручив своїм підлеглим підготувати операцію "з усунення Пригожина". Путіна повідомили про ці плани, заперечувати він не став.

Не названі у статті "джерела у західних спецслужбах" стверджують, що бомбу під крило літака Пригожина поклали, поки очільник "Вагнера" чекав на перевірку літака перед польотом у московському аеропорту.

Через кілька годин після вибуху на літаку ватажка ПВК "Вагнер" співробітник європейської розвідки, який підтримував зв'язок із Кремлем, уточнив деталі того, що сталося: "Його довелося прибрати", – нібито відповів йому російський чиновник.

Пригожин прямував додому до Санкт-Петербурга разом із 9 пасажирами, а вибуховий пристрій був під крилом, пише газета. Вибух стався на висоті 8500 метрів і літак звалився спіраллю. Усі пасажири та пілоти загинули.

Нагадаємо, Кремль заперечує свою причетність до смерті Пригожина, а диктатор Володимир путін казав, що на борту вибухнула граната.

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