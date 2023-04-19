Стамбул поринув у суцільну темряву посеред дня через величезну чорну хмару (страхітливе відео)

Столицю Туреччини Стамбул раптово накрила велика чорна хмара. Розмір хмари, за попередніми даними, складав до 10 кілометрів.

Очевидці зняли цей випадок на відео. На кадрах можна помітити, як гігантських розмірів чорна хмара на кілька хвилин занурила у темряву майже все місто.

Читайте також: Незвичайне явище у Туреччині: в небі з'явилася хмарина, схожа на жіночий статевий орган (відео)

Причини такої природньої аномалії поки що залишаються невідомі. Турецька агенція Анадолу тим часом повідомляє, що у Стамбулі сьогодні спостерігався сильний туман.

Зазвичай такі хмари можуть віщувати урагани та сильні грози.

Нагадаємо, минулого року в Китаї зафільмували хмару Пілеус – рідкісне атмосферне явище, що супроводжувалося веселкою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!