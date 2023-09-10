Стилісти назвали топ-4 тренди в макіяжі на осінь-2023

Стилісти назвали найтрендовіші віяння у макіяжі осені-2023. В моді будуть “погляд сирени", червоні губи та білі брови.

Про це пише Радіотрек.

Брови

Зараз в моді вибілені брови. Цей тренд прийшов до нас із 90-х. На світловолосих дівчатах виглядають вибілені брови особливо красиво.

Губи

Найтрендовіший колір губ цього сезону – червоний. Тому демонструємо пристрасть не лише одягом та аксеусарами, а й кольором губ.

Очі

В моді Siren Eye - погляд сирени. Ці стрілки роблять чорноб підводкою вздовж внутрішнього й зовнішнього куточків очей.

Тіні

Відтепер яскраві тіні радять носити не лише на свята.

Макіяж

У моді мінімалізм. Макіяж без макіяж та максимальна природність. Навіть зірки на червону доріжку виходять з “голим лицем".

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!