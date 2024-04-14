Storm Shadow, F-16 та морські безпілотники: у The Sun дізналися коли та чим Україна знищить Кримський міст

Видання The Sun повідомило, що міст через Керченську протоку в окупованому Криму буде знищений вже до кінця літа 2024 року. Також видання дізналося, як Сили оборони України будуть деокуповувати Крим.

З посиланням на українських чиновників журналісти The Sun пишуть, що до середини липня 2024 "улюблений міс путіна" зникне. Для цього Сили оборони України використають "пекельний дощ" вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів – споруду атакують ракетами Storm Shadow, морськими безпілотниками та винищувачами F-16.

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Зазначається, що для російського диктатора 19-кілометровий Керченський міст є видимим символом його фіктивного тріумфу щодо "повернення" півострова у власність рф. А от для України ця споруда – мета номер один для знищення та важливий крок для виграшу у війні в Чорному морі. Знищення мосту дозволить перекрити окупантам основний шлях російського військового постачання та "задушити військову машину путіна".

З посиланням на Брайана Кларка, старшого наукового співробітника Інституту Гудзона та директора Центру оборонних концепцій і технологій, видання пише, що Україна цілком може це зробити, але їй потрібна правильна зброя.

Кларк вважає, що для знищення Керченського мосту потрібна "багатостороння атака" – з повітря та моря.

Він вважає, що Сили оборони України застосують для цих цілей ракети Storm Shadow, які вдарять по конструкціях мосту з повітря, а безпілотні морські дрони вдарять по його основі.

"Якщо Керченський міст буде назавжди скомпрометований, Москва втратить головну лінію військового постачання", – пояснив експерт важливість цієї атаки.

Що стосується деокупації Криму, за даними видання, план Києва полягає в тому, щоб взяти в облогу анексований півострів, починаючи безперервні напади з землі, моря та повітря, доки російські сили не стануть неспроможними утримувати його.

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