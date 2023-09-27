Стрес на роботі: методи, які допоможуть швидко заспокоїтися

Стрес на робочому місці – це поширена проблема, яка може негативно позначитися на здоров'ї, продуктивності та самопочутті. Упоратися з ним непросто, особливо в умовах, коли неможливо просто піти додому і відпочити.

Однак є кілька простих і дієвих порад, які допоможуть вам взяти під контроль нервову напругу. UAportal розповість, як легко заспокоїтися на робочому місці. Дотримуючись цих порад, ви зможете зробити свій робочий день більш спокійним і продуктивним.

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Візьміть гречаний чай

Найкращим засобом від нервової напруги є ромашка, корінь валеріани, меліса та інші трави. Однак після їх вживання може виникнути сонливість. Тому на роботі краще брати гречаний чай. Він має такі ж самі властивості, проте не викликає сонливість.

Дихання

Варто використовувати різні дихальні практики. Крім цього, підійдуть навіть декілька глибоких вдихів, вони допоможуть позбутися емоційної напруги.

Розминка ніг

Пройдіться на свіжому повітрі, якщо маєте таку можливість. Адже свіже повітря допоможе впоратися з напругою та стресом.

Нагадаємо, лікарі розповіли про техніку, яка допоможе швидко схуднути завдяки диханню.

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