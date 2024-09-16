Суд та двоє свідків: деяким українцям доведеться постаратися, щоб отримати пенсію

Основним документом для підтвердження трудового стажу залишається трудова книжка, проте записи в ній повинні бути зроблені без помилок. Якщо ж такі помилки є, варто звернутися до певних інстанцій для підтвердження стажу та уникнення проблем із нарахуванням пенсії.

Згідно з чинною інструкцією, усі записи в трудовій книжці повинні бути внесені чітко та правильно: чорним, синім або фіолетовим чорнилом, підписані керівником та завірені печаткою підприємства. Однак з 2017 року в Україні скасували обов’язкове використання печаток для суб'єктів господарювання, тому відсутність печатки не робить записи недійсними.

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Якщо помилки у трудовій книжці стосуються ранніх періодів або викликають сумніви, є кілька варіантів для підтвердження стажу. Перший варіант — отримання довідки форми ОК-5, яка містить інформацію про страховий стаж і нарахування ЄСВ з 2000 року. Якщо соціальні внески сплачувалися, ці періоди будуть враховані.

Другий варіант — звернення до колишнього роботодавця або архівної установи. Роботодавець може надати документи для виправлення помилок у трудовій або ж для підтвердження стажу. Якщо підприємство закрилося, необхідні документи можна знайти в архіві чи у правонаступників.

У разі, коли ці методи не дають результату, підтвердити стаж можна через свідчення щонайменше двох колег, які працювали на тому ж підприємстві. Якщо і цей спосіб не спрацює, останній варіант — звернення до суду для розгляду доказів і розв'язання питання підтвердження трудового стажу.

Зважаючи на складність процесу, юристи радять звертатися до фахівців, які допоможуть правильно оформити документи та мінімізувати ризики втрати частини пенсійних виплат.

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