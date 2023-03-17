Суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна. Також ордер видали на арешт уповноваженої з прав дитини Марії Львова-Бєлова.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 17 березня. Про це повідомляє офіційний сайт Суду.

"Сьогодні, 17 березня 2023 року, Друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох персон у контексті ситуації в Україні: пана володимира володимировича путіна та пані Марії Олексіївни Львової-Бєлової", – йдеться у пресрелізі.

За даними Суду, путін несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до рф. Злочини були скоєні на окупованій українській території щонайменше з 24 лютого 2022 року.

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"Існують розумні підстави вважати, що пан путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, (i) за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших (стаття 25(3)(a) Римського статуту), і (ii) за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили дії", – додали у Суді.

Львова-Бєлова несе відповідальність за аналогічними звинуваченнями. На підставі клопотань прокуратури від 22 лютого 2023 року Палата попереднього провадження визнала, що є достатні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року Кримінальний суд у Гаазі взявся за розслідування проти воєнних злочинів рф.

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