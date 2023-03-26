Сирники з маком: смачний сніданок за лічені хвилини

Для смачного та корисного сніданку окрім вівсянки гарно підійдуть сирники. А ще краще – сирники з маком, рецептом приготування яких поділився відомий український кухар Євген Клопотенко.

Він порадив обирати кисломолочний сир саме домашній. Або якщо немає змоги придбати такий, то обрати у магазині сир, який має жирність від 5% до 9% – щоб він не був засухим чи занадто вологим.

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Які продукти треба підготувати:

Кисломолочний сир – 300 г

Яйце

Розпушувач – ½ ч. л.

Ванільний цукор – 10 г

Цукор – 50 г

Борошно – 60 г

Мак – 2 ч. л.

Для смаження – 2 ст. л. соняшникової олії

Як приготувати:

Викладіть м'який сир у миску, додайте цукор, ванільний цукор та мак. Вбийте туди яйце і ретельно вимішайте. Потім всипте борошно й розпушувач. Перемішайте, аби тісто було однорідним. Присипте дошку чи робочу поверхню борошном та сформуйте з тіста невеликі кульки. Трохи приплюсніть кожну й обваляйте у борошні. Сковорідку треба розігріти та влити олію всередину. Викладайте сирники та смажте по кілька хвилин з кожного боку.

Раніше ми писали про те, як приготувати смачну піцу на сковороді за 10 хвилин.

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