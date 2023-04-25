Таргани самі покинуть вашу оселю: як зробити натуральний засіб для боротьби зі шкідниками

Шкідники, такі як таргани, можуть стати проблемою для будь-якої кухні, вони повзають по їжі та відкладають свої яйця. Проте є простий спосіб, яким ви можете зробити саморобний репелент, який змусить їх покинути ваш будинок. Засіб має сильний запах, який таргани не можуть терпіти, тож вони будуть тікати.

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Для приготування натурального репеленту вам знадобляться такі інгредієнти:

трохи води;

½ столової ложки цукру;

1 столова ложка харчової соди;

7 лаврового листя.

Почніть з того, щоб нарізати лавровий лист на дрібні шматочки, після чого поставте воду на нагрівання. Додайте у воду харчову соду та цукор і перемішайте, поки все не розчиниться. Далі покладіть лавровий лист у пляшку з розпилювачем, залийте розчином та залиште для бродіння на 12 годин.

Після приготування репеленту, розпорошуйте його в місцях, де ви бачили тарганів, уникаючи при цьому прямого контакту з їжею. Розпорошуйте засіб в будь-якому місці, де ви знаходили шкідників, і вони будуть тікати від сильного запаху.

Раніше ми писали про дешевий та доступний засіб, який можна знайти майже в будь-якому українському домі, що допоможе позбутись цвілі в оселі.

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