Теорему Піфагора знайшли на табличці, яка на 1000 років старша за філософа (фото)

Піфагор, який народився близько 570 року до н. е., був давньогрецьким філософом та математиком. Він вважав, що числа є основою всього існуючого, і що вони мають містичний сенс.

Найвідомішою теоремою Піфагора є теорема про прямокутний трикутник, яка стверджує, що квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів катетів. Ця теорема є однією з найважливіших теорем у математиці й має безліч застосувань у геометрії, фізиці та інших науках.

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Однак вчені запевняють, що за тисячу років до появи на світ вченого подібна теорема вже існувала. Вони знайшли її на стародавній вавилонській табличці, яка називається IM 67118. На ній вирізьблена "теорема Піфагора" для визначення довжини діагоналі всередині прямокутника.

"Табличка, яка, ймовірно, використовувалася для навчання, датується 1770 роком до нашої ери", – пише IFLScience.

Зазначається, на табличці зображено квадрат із позначеними трикутниками всередині. Це система числення, яку використовували стародавні вавилонці. Тобто ці стародавні математики знали "теорему Піфагора" та інші передові математичні поняття.

"Вавилонці знали співвідношення між довжиною діагоналі квадрата та його стороною: d=квадратний корінь з 2", – зауважив математик Брюс Ратнер.

Вчені кажуть, що, можливо, цю теорему приписали Піфагору, оскільки він популяризував її.

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