Тищенка таки виключили з "Слуги народу": що відомо про візит до Таїланду і інші скандали депутата

Скандального нардепа Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу". Про це стало відомо сьогодні, 27 січня.

Інформацію підтвердила речниця "СН" Юлія Палійчук. Вона зазначила, що нардепа Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції "Слуга Народу". Це рішення виникло після поїздки Тищенка до Таїланду, що викликало обурення в українців під час війни в Україні.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", - написала вона.

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Зазначимо, що напередодні в політичних джерелах прогнозували, що на виключення Тищенка зі складу "Слуги народу" не вистачить голосів.

Що відомо про поїздку Тищенка до Таїланду

26 січня стало відомо, що народний депутат, заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вирушив у Таїланд.

Повідомлення з'явилося на сторінці посольства України у Таїланді.

"Посольство запрошує на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".

Станом на понеділок, 27 січня, запис про зустріч із депутатом відсутній.

Раніше зазначалося, що нардепи, відповідно до рішення РНБО, можуть покидати територію країни під час воєнного стану лише у випадку службового відрядження.

Пояснення голова Верховної Ради Руслана Стефанчука

На своїй сторінці Фейсбуці Стефанчук підкреслив, що "Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав".

"Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - додав він.

Як Тищенко пояснив свій вояж до Таїланду

Нардеп Микола Тищенко розповів, що у грудні було поставлене завдання — розвиток дружніх взаємовідносин в напрямку Азії та Африки.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцеперебування не приховую, всі мої зустрічі офіційні та задокументовані. Нагадую, що я є співголовою групи дружби із В’єтнамом", - написав він.

За його словами, "за наказом вищого керівництва Азійський напрямок наразі є одним з пріоритетних".

Якими конфузами став відомий Микола Тищенко

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 219 округу (Святошинський район міста Києва) від партії "Слуга народу" як член партії, отримав 30,88% голосів. Заступник голови однойменної фракції.

Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Займається ресторанним бізнесом з 1998 року.

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Більшість киян знають Миколу Тищенка як власника мережі дорогих ресторанів "Наша карта" — "Велюр", "Рішельє", "Сейф", "ТургенеФ", "Койн" тощо, шоумена-телеведучого.

Під час карантину в 2020 році заклад, власником якого є Тищенко під назвою "Велюр" продовжував працювати, незважаючи на заборону. Його відвідували депутати, чиновники та бізнесмени. Про це повідомили журналісти Бігус. Інфо.

У 2021 році Тищенко заявив, що зовсім не помітив зростання цін в Україні, адже досі купує гречку по 12 гривень за кілограм та яловичину 50-70 гривень за кілограм.

Як майстер спорту з дзюдо Тищенко неодноразово демонстрував бійцівські прийоми у стінах парламенту — то з Кивою, то з колегами Леросом та Куницьким.

Навесні 2022 року зробив собі піар на постачанні дірявих бронежилетів для Київської ТРО. Згодом розслідувачі з'ясували, що амуніція була неякісною, а сам нардеп уникав запитань про надання бронежилетів.

У квітні потрапив в черговий скандал, коли потрапив на відео під час нагородження пістолетом Стєчкіна за "роботу батальйону Архангела Михаїла".

У червні 2022 року Тищенко засвітився у Чехії на вечірці та нарвався на шквал критики у мережі.

Восени 2022 року потрапив у черговий конфуз. Написав, що "звільнив" від окупантів Ліван замість Лиману.

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