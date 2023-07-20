Топ-4 речі, які не варто робити перед гостями: поставить вас у незручне становище

Кожен із нас хоч раз опинявся в неприємній ситуації, коли на вечірці господарі робили речі, що виставляли їх у не найкращому світлі. Чого не варто робити перед гостями підкаже UaPortal.

Не закінчуйте підготовку до приходу гостей

Якщо очікується формальна зустріч, наприклад, то всі приготування мають бути завершені вчасно. Бігти займатися прибиранням, готувати їжу або квапитися з одяганням і макіяжем, коли гості вже на порозі, не ввічливо. Перед їх приходом все має бути готово.

Уникайте незручних тем

Здоров'я, гроші, релігія чи політика – ці теми можуть викликати суперечки, особливо якщо ви не знаєте гостей добре. Ці теми можуть викликати неприємності і негативні емоції. Краще обговорювати спільні інтереси, хобі та приємні теми, які не викличуть конфліктів і роздратування.

Стримуйте домашніх тварин

Якщо у вас є домашні улюбленці, зверніть увагу на їх поведінку під час приходу гостей. Їхні дії можуть вплинути на загальний настрій і зруйнувати вечір. Попередньо забезпечте комфорт для своїх тварин, і, якщо це потрібно, відішліть їх у спокійне місце. При цьому, дізнайтеся про можливі алергії у гостей і попередьте їх про наявність тварин у вашому домі.

Не починайте прибирання, поки гості не пішли

Миття посуду чи прибирання може залишити враження, що ви хочете, щоб гості вже пішли, що може бути образливо. Замість цього сконцентруйтеся на спілкуванні і насолоджуйтесь часом, проведеним разом. Якщо гості справді довго затримаються, то можете ненавмисно натякнути на закінчення вечірки, наприклад, почавши прибирати за столом.

Читайте також: Що подарувати коханій дівчині на день народження: 3 креативні ідеї

Не влаштовуйте сімейних сцен

Звичайно, сварки і розбіжності в сім'ї можуть стати проблемою. Але коли у вас гості, уникайте відкритих конфліктів і неприємних коментарів одне про одного. Спробуйте підтримувати приємну атмосферу і концентруйтесь на гостях, допомагаючи їм відчути себе затишно.

Нагадаємо, ми вже писали, як поводити себе в гостях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!