Топ-5 рослин, завдяки яким сад виглядатиме 'жваво' без постійного поливу

Під час жаркого та посушливого літа може бути важко постійно поливати сад. Втім, це не привід не доглядати за ділянкою.

Експертка із садівництва Сара Рейвен назвала п'ять посухостійких рослин, які допоможуть саду виглядали жваво і яскраво без необхідності надмірного поливу. Про це повідомляє Express.co.uk.

Сара поділилася перевагами посадки посухостійких рослин і надала поради щодо вибору правильних сортів, а також практичні поради щодо догляду за цими витривалими рослинами під час літньої спеки.

Пеларгонія

Ця рослина має чудові рожеві квіти, які, за словами Сари, виглядають абсолютно неймовірно в горщиках або на бордюрах. Пеларгонії не страждають від спраги, але зростання буде сповільненим, якщо їх тримати занадто сухими.

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Лімоніум "Dazzle Rocks"

Ця рослина дає безліч приголомшливих рожево-фіолетових квітів, які протягом літа приваблюють бджіл і метеликів у весь сад. Він посухостійкий і жаростійкий, і досить малий, щоб процвітати в багаторічному горщику або перед бордюром.

Шавлія "Кардонна"

Кардонна, один із найперших сортів шавлії, дає одні з найдовших колосків, які можуть легко досягати 60 см. Це посухостійка багаторічна рослина, але найкраще розвиватиметься на сонячному місці з багатим дренованим ґрунтом. Садівники можуть очікувати красиві фіолетові квіти з червня по жовтень.

Гаура "Ліндхаймері"

Сара зазначила, що це "ідеальна рослина" для вистилання доріжок і додання інтересу клумбам. Їх потрібно поставити на повне сонячне світло, і вони, як правило, цвітуть з червня по серпень.

Вербена 'Bonariensis'

Експертка із садівництва стверджує, що ця рослина створює "абсолютно приголомшливі пурпурні квіти" з кінця літа до осені та має тенденцію покриватися метеликами, як тільки з’являється проблиск сонця.

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