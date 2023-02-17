Топ-7 оригінальних та смачних начинок для млинців на Масницю від Клопотенка

Щороку на Масницю починається особливий ажіотаж навколо рецептів млинців. Люди часто шукають оригінальні рецепти начинки для млинців, які дозволять перетворити цю страву на свято.

Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився сімома ідеями, які прийдуться всім до смаку. Ці варіанти зроблять ваші млинці ще смачнішими.

Млинці з томатним чатні та авокадо

Незвичайний варіант начинки для млинців: солодкість томатів і ніжність авокадо створюють ідеальне поєднання. Для цієї начинки вам знадобиться:

1 шт. томат

1/2 шт. ялтинської цибулі

1 шт. авокадо

100 г цукру

На томаті потрібно зробити неглибокі надрізи навхрест зверху та покласти в окріп, щоб легко зняти шкірку. Потім його варто подрібнити, покласти у сотейник, додати цукор та тушкувати на малому вогні хвилин 10.

У цей час почистіть та поріжте авокадо і цибулю, та додайте їх до томатів. Перемішайте, потримайте на вогні ще хвилину, а потім остудіть.

Медова заправка

Просте поєднання солодкого меду, кислого лимонного соку і ароматних спецій зроблять ваші млинці незабутніми. Соус можна розмазати по млинчику, щоб завернути його, або просто занурювати в нього млинець. Вам знадобляться:

2 ст. л. меду

1/2 шт. лимон (сік половини лимона)

3 шт. анис

1 ч. л. кориці

У миску вичавіть сік половини лимона, додайте мед та корицю, перемішайте. Перелийте суміш у невеликій сотейник, додайте аніс та уварюйте до густоти на маленькому вогні.

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Апельсинова заправка

Просто трохи лимонного соку, коньяку і обов’язково підпалити. Ви не зможете відірватися. Для цієї начинки знадобляться:

1 апельсин (сік і цедра)

2 ст. л. цукру

3 ст. л. коньяку

Помийте апельсин, зніміть з нього цедру, вичавіть сік на пательню, додайте цедру та цукор. Доведіть до кипіння на середньому вогні т викладіть зверху згорнути трикутничками млинці.

Обсмажуйте млинці протягом хвилини з кожного боку. Додайте коньяк та обережно підпаліть сірником. Через хвилину можна перекладати млинці на тарілку та їсти.

Бананова начинка

Ідеальна начинка для лінивих кухарів. Достатньо змішати інгредієнти та намазати на млинець. Для цього знадобляться:

1 великий банан

100 г сметани 15% (або несолодкий йогурт)

2 ст. л кунжуту

На сухій пательні підсмажте 100 г кунжуту на середньому вогні протягом 3 хвилин, а потім пересипте у тарілку. Банан почистіть, наріжте тонкими кільцями, змішайте з кунжутом та сметаною, та обережно перемішайте.

З гарбуза та яблука

Все що потрібно – потерти інгредієнти для начинювання на тертці. Але не все так просто. Вам знадобляться:

300 г гарбуза

1 шт. яблуко (велике)

1 ч. л. соку лимона

30 г ядер лісових горіхів

1 ч. л. меду

Гарбуз і яблуко почистіть і натріть на крупній тертці. Змішайте їх в невеликій мисці, додайте мед, подрібнені горіхи і сік лимону. Викладіть начинювання в млинці і загорніть у формі трикутника.

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З куркою та шоколадом

Солона курка, солодкий шоколад і кисла журавлина утворять незвичне поєднання, яке ви довго не зможете забути. Для начинки вам потрібні будуть:

1 шт. куряче філе

20 г шоколаду

1 ч. л. журавлини

за смаком сіль

Куряче філе помийте та випечіть у духовці при температурі 180 градусів упродовж 30-40 хвилин. Охолонувши, розділіть м'ясо руками на волокна та трохи присоліть до свого смаку. Натріть шоколад на тертці, додайте промиту журавлину та курку, перемішайте і викладіть на млинець.

З грибами

Пропонується не просто посмажити гриби, а приготувати їх з додаванням червоного вина. Для цієї начинки знадобляться:

100 г печериць

50 г вершкового масла 82,5%

150 мл червоного сухого вина

сіль та перець до смаку

Помийте гриби, обсушіть паперовим рушником, поріжте тонкими пластинками та обсмажте на пательні з додаванням масла упродовж 10 хвилин. Влийте у пательню вино і протушкуйте начинку до повного випарювання вина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати "дитячі" млинці з яблуками та буряком. Їхній смак та колір сподобається вам однозначно.

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