Медичний канабіс покращує якість життя, психічне та фізичне здоров'я пацієнтів із важкими хронічними захворюваннями, - говорять останні дослідження австралійських учених 2023 року. Інші дані експертів доводять користь медичного канабісу при лікуванні ПТСР, хронічної втоми, тривожних розладів та депресії.

Чому медична марихуана може стати порятунком для мільйонів людей?

Топ-корисних властивостей, підтверджених клінічними дослідженнями.

Підвищує тонус, усуває біль та тривогу, - австралійські вчені

Вчені Сіднейського університету факультету медицини та охорони здоров'я провели дослідження за участю 2 327 австралійських пацієнтів із хронічними захворюваннями, які приймали медичний канабіс - ТГК і КБД, розчинені в маслі-носії тригліцеридів. Період терапії тривав з листопада 2020 р. до грудня 2021 р. Терапія була спрямована на лікування хронічного болю (69%), безсоння (23%), тривоги та депресії (22%). Пацієнтів опитували про якість життя, інтенсивність болю, якість сну, тривогу та депресію до початку терапії каннабісом, після двох тижнів лікування, потім один раз на місяць протягом трьох місяців.

Учасники дослідження повідомили про клінічно значущі поліпшення якості життя та здоров'я, зазначивши ефективність медичного канабісу:

при загальній слабкості та хронічній втомі;

для усунення сильного хронічного болю;

при помірній та тяжкій формі тривоги й депресії.

Автори не вимірювали побічні ефекти в рамках дослідження, хоч 30 пацієнтів формально вийшли з дослідження через небажані побічні ефекти. Проте ці результати показують, що медичний канабіс може бути ефективним засобом лікування раніше невиліковних хронічних захворювань.

"Протягом перших трьох місяців терапії медичним канабісом учасники повідомили про покращення якості життя, пов'язаного зі здоров'ям – зменшенням втоми, тривожного стану, депресії та фізичного болю", – стверджують автори дослідження.

Лікує тривожні розлади та депресію

Заспокійливі властивості КБД дозволяють широко застосовувати медичний канабіс у психіатрії. У дослідженні 2017 року бразильські психіатри перевірили рівень тривожності 57 чоловіків у ході змодельованого тесту публічних виступів. Одним учасниками давали плацебо, інші отримували 150 мг, 300 мг або 600 мг КБД перед виступами. Ті, хто приймав 300 мг КБД, зазнали значно меншого занепокоєння під час тесту порівняно з тими, хто отримував плацебо. Цікаво, що учасники, які отримали 150 мг або 600 мг КБД, відчували більше занепокоєння під час тесту, ніж група, яка приймала 300 мг. Ще одне дослідження, проведене на мишах показало, що КБД має ефект, аналогічний антидепресанту іміпраміну.

Ефективність при епілепсії

Медичний канабіс також успішно застосовують для лікування епілептичних нападів. У 2018 році Управління санітарного нагляду FDA схвалило використання КБД під торговою маркою Епідіолекс для лікування судом, спричинених епілепсією. У кількох дослідженнях за участю 516 пацієнтів з епілепсією, учасники отримували епідіолекс або плацебо. Препарат з КБД значно зменшив частоту нападів у порівнянні з плацебо.

Зменшує симптоми ПТСР

Дослідження американських вчених 2018 року показало високу ефективність медичного канабісу в комплексному лікуванні пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом. Пацієнти отримували КБД разом із психіатричною допомогою протягом восьми тижнів у амбулаторній психіатричній клініці. У десяти з 11 пацієнтів спостерігалося зменшення симптомів ПТСР, причому КБД переносилося без побічних ефектів. Чотири інші дослідження, проведені з 2012 до 2016 року, показують, що КБД зменшує симптоми посттравматичного стресового розладу. За даними вчених, застосування ТГК та КБД у комплексі демонструє високу ефективність при лікуванні ПТСР.

Лікує наркотичну залежність

Чимало вчених припускають, що КБД можна використовувати для людей із наркотичною та алкогольною залежністю. В одному із таких досліджень вчені вводили КБД наркозалежним людям, які довгі роки вживали героїн. Протягом тижня КБД значно знизив потяг до героїну, тривогу при відміні, частоту серцевих скорочень у стані спокою та рівень кортизолу у слині. Серйозних побічних ефектів учені не виявили. Інші дослідження показують, що КБД допомагає зменшити різні психіатричні та медичні симптоми, такі як тривога, безсоння та біль у пацієнтів з розладами, спричиненими вживанням психоактивних речовин та алкоголю.

Полегшує симптоми паралічу при БАС

Бічний аміотрофічний склероз (БАС) - це захворювання, яке спричиняє руйнування нервових клітин головного та спинного мозку, що призводить до втрати м'язового контролю та паралічу. За результатами кількох досліджень, комплексна терапія з використанням ТГК та КБД має виражений терапевтичний ефект на пацієнтів із БАС. Пацієнти з легкою, помірною та тяжкою спастичністю м'язів повідомили про високий рівень задоволеності лікуванням препаратів на основі медичного канабісу.

Усуває нестерпний біль

Декілька досліджень американських учених показують, що КБД ефективний при лікуванні хронічного болю. У дослідженні 2020 року вчені вводили КБД групі пацієнтів із симптоматичною периферичною невропатією (результат пошкодження нервів головного мозку та спинного мозку), у той час як інша група з таким самим захворюванням отримувала плацебо. Пацієнти, яким вводили КБД, відчули значне зниження інтенсивного, гострого болю в порівнянні з тими, хто використовував плацебо. Жоден з учасників не повідомив про несприятливі побічні ефекти.

Полегшує ускладнення діабету

Тести на клітинах людини показали, що медичний канабіс допомагає знизити дію високого рівня глюкози на інші клітини організму, що зазвичай передує розвитку діабету та різних ускладнень. Дослідники дійшли висновку, що КБД може мати значні переваги при терапії діабету. В іншому невеликому дослідженні 13 пацієнтів із діабетом 2 типу отримували замість інсуліну КБД та плацебо. Дослідники виявили, що медичний канабіс знизив рівень резистину та збільшив рівень інсулінотропного пептиду – гормону, який забезпечує вивільнення інсуліну з перевареної їжі. Ці результати показують, що КБД може бути природним засобом лікування діабету.

Захист від неврологічних захворювань

Численні дослідження вже довели антиоксидантні та протизапальні властивості КБД. Дослідники вважають, що ці характеристики можуть забезпечити захист від численних неврологічнихзахворювань. Декілька доклінічних досліджень довели, що КБД має терапевтичну дію на хвороби Паркінсона, Альцгеймера та розсіяний склероз. Конопля - одна із найбільш суперечливих, легендарних рослин, яку людина використовує понад 3000 років. З неї ткали щільне сукно та мотузки, виготовляли натуральну косметику, шили одяг і взуття, а зерна використовували для випікання хліба та солодкої випічки. Сьогодні канабіс викликає стільки дискусій, що рослина досі під суворою забороною у багатьох країнах навіть у галузі медицини.

Тим не менш, численні наукові дослідження доводять користь медичного канабісу та відсутність побічних ефектів при лікуванні різних захворювань, включаючи психічні розлади, діабет, гострі болі, наркотичну та алкогольну залежність.